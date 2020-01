"Habe vielleicht mit dem Feuer gespielt": Erkenbrecher nach Lupo-Aus selbstkritisch

Wegen seines am Saisonende auslaufenden Vertrages suchte er zu Jahresbeginn das Gespräch mit dem Lupo-Vorstand. „Ich wollte klären, wie zufrieden man mit meiner Arbeit ist und wie es weitergeht“, sagt der Fußballlehrer. Zum Treffen sei es zunächst aber nicht gekommen. Stattdessen unterbreitete ihm Vahdet, das nach dem Rücktritt von Murat Salar auf Trainersuche war, eine Offerte.

„Die war sehr konkret, ich sollte für eineinhalb Jahre unterschreiben“, so Erke, der vor seinem Lupo-Engagement als Sportlicher Leiter bei den Braunschweigern tätig war. Nach erneutem Drängen seinerseits habe es am Dienstag letzter Woche eine Zusammenkunft mit den Wolfsburger Verantwortlichen gegeben, in deren Verlauf er sie über das Angebot des anderen Klubs informiert habe. „Dabei sind auch Reibungen entstanden. Dem Verein war nicht klar, ob der Trainer vielleicht gehen möchte und für mich war offen, ob man mich behalten will“, schildert Erke.

Nach zweitägiger Bedenkzeit und Beratungen mit einer Vertrauensperson stand für ihn fest: Er will seinen Vertrag erfüllen. „Ich habe dann Vahdet abgesagt“, so der 65-Jährige. „Lupo hat daraufhin erklärt, dass es bis zum Sommer weitergeht, danach aber wahrscheinlich Schluss für mich ist.“ In den folgenden Tagen drehte sich die Stimmung jedoch. Die Trainer-Diskussion sorgte für Unruhe, nach Gesprächen zwischen Mannschaftsrat und Vorstand zog der Verein einen Schlussstrich. Erkenbrecher wurde am Sonntag freigestellt.