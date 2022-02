"Haben am Ende unsere Qualität gezeigt": Stimmen zu RB Leipzigs 1:0 in Bochum

DURCHKLICKEN: Das sagen Spieler und Trainer

Yussuf Poulsen (RB Leipzig): "Bochum ist ein unangenehmer Gegner. Es gibt nicht viele Mannschaften, die hier hinfahren und gewinnen. Das hat man die ganze Saison über gesehen. Ich glaube wir sind erst die dritte Mannschaft, die hier einen Dreier geholt hat. Deshalb sind wir heute zufrieden mit den drei Punkten. Es war ein enges Spiel, das in beide Seite hätte kippen können, aber wir haben am Ende unsere Qualität gezeigt. Wir werden in den nächsten Tagen gucken, was wir besser machen können. Das war nicht unser bestes Spiel heute, dass wissen wir auch. Aber das kommt vor in einer Saison, dass man nicht immer auf Top-Niveau ist. Aber wenn man dann trotzdem drei Punkte mitnimmt, ist alles gut. Ob wir dann heute 1:0, 2:0, 3:0 oder 4:0 gewinnen ist da egal." ©