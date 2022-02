"Haben Liga dominiert": eFootballer des VfL Rötgesbüttel holen Kreisliga-Titel

Steven Melzian, eFootball-Beauftragter für den Kreis Gifhorn, hatte dieses Ergebnis bereits geahnt: „ Die Jungs waren natürlich stark. Das war abzusehen “, so Melzian. Der VfL wurde in der vergangenen Saison bereits Vize-Kreispokalsieger, habe damals schon sehr gut gespielt und sei auf Meisterschaftskurs gewesen. Bis es zu einem Eklat im Top-Spiel gegen den 1. FC Wedelheine gekommen war und die Mannschaft daraufhin abgemeldet wurde .

Den eFootballern des VfL Rötgesbüttel konnte in dieser Saison niemand etwas vormachen. Mit acht Siegen aus acht Partien festigte das Team um Max Neumann, Niklas Kollay und Justin Schuster seinen Spitzenplatz in der eFootball-Kreisliga Gifhorn und holte damit seinen ersten Titel im Gifhorner eFootball.

In dieser Saison blieb der VfL aber von solchen Unruhen verschont und krönte sich am Ende zum Kreisliga-Meister – und das laut Melzian auch verdient: „Sie haben die Liga dominiert.“

Knapp dahinter landete mit dem FC Ohretal ein Aufsteiger, der sich neben einem Remis einzig dem Ligaprimus geschlagen geben musste. Kurios: Das Top-Duo konnte nur in der Kreisliga starten, weil andere Mannschaften, die ursprünglich für einen Platz im Oberhaus vorgesehen waren, nicht gemeldet hatten. Rötgesbüttel blieb somit in der Liga, während Ohretal aufsteigen durfte.

Der TuS Seershausen/Ohof hingegen verabschiedete sich nach einjähriger Liga-Zugehörigkeit schon wieder. Ein Remis am letzten Spieltag gegen den VfL Wahrenholz war zu wenig, um am Ende noch das rettende Ufer zu erreichen.

Den Gang in die Kreisklasse muss überraschenderweise auch der letztjährige Meister SV Langwedel antreten. Das Team holte nur acht Punkte und damit einen Zähler weniger als die davor Platzierten VfL Wahrenholz und MTV Wasbüttel. Dritter Absteiger im Bunde ist der JFV Sassenburg 1. Der Start der neuen Saison ist für die Winterpause Ende des Jahres geplant.

Sassenburgs Zweite holt Titel in der Kreisklasse

In der eFootball-Kreisklasse Gifhorn, die bereits am 30. Januar zu Ende gegangen war, setzte sich die Zweitvertretung der JFV Sassenburg durch. Die Mannschaft um Danny Nieders, Mats Grabowski und Leander Borchers verlor keines ihrer Spiele (fünf Siege, ein Remis) und setzte sich am Ende verdient die Krone auf. Den Schritt in die höherklassige Kreisliga geht der JFV 2 gemeinsam mit dem SV Barwedel 2 und dem SV Leiferde.

Für Melzian war diese eFootball-Saison eine „besondere, in der es viele Überraschungen gab“, sowohl oben wie unten in der Tabelle. „Der Abstieg vom SV Langwedel hat mich schon sehr überrascht“, so der eFootball-Beauftragte. „Ich freue mich aber auch über die drei Aufsteiger aus der Kreisklasse und bin gespannt, wie sich der eFootball im Gifhorner Fußballkreis weiter entwickeln wird."