"Haben nicht den Megastress": Bayern-Trainer Nagelsmann in Zukunftsplanungen mit Müller gelassen

Gespräche über eine Verlängerung habe es laut Müller noch keine gegeben. Auch er wolle sich mit Blick auf die eigene Vertragssituation jedoch nicht aus der Ruhe bringen lassen. "Ich gehe sehr unaufgeregt und gleichzeitig selbstbewusst an die Sache ran. Vom Verein ist noch niemand auf mich zugekommen. Was die Zukunft bringt, muss man also sehen", sagte der Weltmeister von 2014 gegenüber der Bild. Der Offensivspieler betonte, dass ein Karrierende für ihn in naher Zukunft noch nicht infrage komme. "Ich will auf jeden Fall bis 2025 auf Top-Niveau Fußball spielen. Es läuft aktuell sportlich super, und ich habe viel Spaß auf dem Platz. Daher denke ich noch lange nicht ans Aufhören", so Müller.