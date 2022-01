"Haben schon mal mehr geglänzt": Stimmen zu RB Leipzigs Sieg gegen Hansa

DURCHKLICKEN: Das sagen Spieler und Trainer

Lukas Klostermann (RB Leipzig): "Grundsätzlich war das Spiel ein bisschen zäh. Wir haben schon mal mehr geglänzt. Es war aber alles in allem eine sehr ordentliche Vorstellung. Im einen oder anderen Umschaltmoment hätten wir Tempo machen können. Habe den Ball nicht so 100-prozentig gut mitgenommen. Ich kenne den Yussi ja schon lange und weiß, dass er am zweiten Pfosten lauert. Ich denke, es war zu dem Zeitpunkt ein wichtiges Tor. Ich bin happy, dass wir weitergekommen sind. Es liegt jetzt ganz viel an uns. Einige von uns wissen, was für ein geiles Gefühl es ist, nach Berlin zu fahren." ©