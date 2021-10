Leverkusen-Spieler nach Blamage gegen FC Bayern gefeiert - Hradecky: "Haben Stimmung nicht verdient"

Es waren große Szenen, die sich nach der herben 1:5-Niederlage von Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern München am Sonntagnachmittag in der mit 29.542 Zuschauern ausverkauften BayArena abspielten. Trotz der Blamage gegen den Rekordmeister feierten die Werkself-Anhänger ihr Team - die Spieler wurden wie schon während der Partie von Pfiffen verschont. Vor der Heimtribüne holten sich die Leverkusen-Stars sogar Applaus von ihren Anhängern ab. Lukas Hradecky, Keeper und Kapitän von Bayer 04, war das schon fast peinlich, wie er im Interview bei DAZN zugab: "Wir haben diese volle Stadion-Stimmung nicht verdient" , sagte der finnische Nationalspieler.

Was Hradecky besonders ärgerte: Die erste Halbzeit, in der die Bayern die Gastgeber demontierten. Robert Lewandowski traf per Hacke (4. Minute) und sorgte mit seinem zweiten Tor (30.) quasi für die Vorentscheidung. Fast im Minutentakt trafen dann Thomas Müller (34.) sowie Serge Gnabry per Doppelpack (35./37.). Der Torwart musste also gleich fünfmal hinter sich greifen. "In der Halbzeit war das Spiel schon beendet für uns", meckerte Hradecky. "Danach ging es eigentlich nur noch um die Vorbereitung für die nächsten Wochen."