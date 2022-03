"Haben uns unser Tor verdient": Stimmen zum 1:1 zwischen RB Leipzig und Freiburg

DURCHKLICKEN: Das sagen Spieler und Trainer

Lukas Klostermann (RB Leipzig): "Die Freiburger standen, vor allem nach der Führung, recht tief, sind viel gelaufen. Da war es sehr schwer für uns. Wir haben es so nicht geschafft, uns die nötige Menge an klaren Chancen herauszuspielen. Vielleicht hat uns am Ende die Präzision gefehlt und der nötige Geistesblitz im letzten Drittel. Das ist uns in anderen Spielen schon besser gelungen. Natürlich hätten wir gern gewonnen. Gefühlt waren wir sehr dominant, haben bis auf das Gegentor nichts zugelassen. Ich denke, keiner von uns ist heute so richtig zufrieden." ©