"Haben Vertrauen in den Kader": Hannover 96 verzichtet auf Wintertransfer

Unzufriedenheit bei Kocak

Bei den Erklärungen des Trainers schwingt trotzdem auch ein wenig Unzufriedenheit mit. Ein Grund: Kocak und 96-Manager Gerhard Zuber schwingen gerade nicht auf einer Wellenlänge bei den Transfers, das ist aus dem Klubumfeld deutlich zu vernehmen. Schon im Sommer war‘ für die beiden nicht ganz einfach, sich auf gemeinsame Kandidaten zu einigen. In diesem Winter war’s dann gleich ganz unmöglich. Zuletzt senkten 96-Profiboss Martin Kind und Zuber beispielsweise den Daumen für Kocaks Mittelfeld-Vorschlag Mehmet Ekici, auch für die Planstelle im Sturm gibt es nun keinen gemeinsamen, finanzierbaren und interessierten Nenner.

"Ziehen es mit den Spielern durch, die da sind"

Von Enttäuschung will Kocak zumindest öffentlich nicht sprechen. „Wir ziehen es mit den Spielern durch, die da sind. Wir haben Vertrauen in den Kader“, sagt der Trainer stattdessen. Und: „Ich arbeite gerne mit den Jungs, die hier sind.“ Andere wird er in diesem Winter auch nicht kriegen. Am Montag geht’s mit dem gleichen Kader weiter – beim Heimspiel gegen den VfL Osnabrück (20.30, HDI-Arena).