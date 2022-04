"Haben zu Null gespielt": Stimmen zu Dynamo Dresdens Remis gegen Kiel

DURCHSCROLLEN: Die Stimmen zum Spiel

Guerino Capretti (Trainer SG Dynamo Dresden): "Wir haben zu Null gespielt, das ist uns schon lange nicht mehr gelungen. Wir hatten eine Mannschaft auf dem Platz, die mit Herz gespielt hat, eine gewisse Leidenschaft hatte, ein anderes Gesicht gezeigt hat als in Sandhausen. Es war ein umkämpftes Spiel, es ging darum, schnell das Mittelfeld zu überbrücken. Ich hätte mir gewünscht, dass wir mehr 50/50-Bälle gewonnen hätten und es sauberer und effizienter in der gegnerischen Hälfte ausspielen. Ich kann aber keinem Spieler einen Vorwurf machen. Schade, dass wir am Ende keinen Punch mehr setzen konnten. Aber letzten Endes kann man auf diese leidenschaftliche Leistung aufbauen." ©