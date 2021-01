Haching-Boss kritisiert Bundesliga-Klub nach Mantl-Transfer zu RB Salzburg: "Das war unterirdisch"

Die SpVgg Unterhaching verliert erneut ein Talent an den FC Red Bull Salzburg. Torwart Nico Mantl hat bei den Österreichern einen Vertrag bis zum Sommer 2025 unterschrieben. Der 20-Jährige steht ab nächster Woche im Mannschaftstraining, wie die Salzburger am Donnerstag mitteilten. Dabei hätte es wohl auch einen Wechsel innerhalb Deutschlands geben können. Doch für Unterhachings Präsident Manfred Schwabl kam diese Option nicht infrage.

"Wir hatten im Sommer auch ein Angebot aus der Bundesliga. Das war unterirdisch. Für so einen klasse Tormann hat man in Deutschland offenbar keine Verwendung. Das verdeutlicht noch einmal, wie es um die deutsche Nachwuchsarbeit steht. Hoffentlich wird sich der Bundesligist in ein paar Jahren ärgern, wenn er dann in der Champions League spielt", zitiert FuPa den Haching-Boss nach einer Pressekonferenz.