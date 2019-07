Häfner-Nachfolger gefunden: Fabian Böhm wird neuer Recken-Kapitän 

Die Bundesliga-Handballer der TSV Hannover-Burgdorf haben einen neuen Kapitän gewählt. Von nun an wird Fabian Böhm die "Recken" auf das Hanballfeld führen. Der deutsche Nationalspieler wird der Nachfolger von Kai Häfner, der die Hannoveraner in Richtung Ligakonkurrent MT Melsungen verlassen hat. "Es ist eine große Ehre für mich und eine schöne Auszeichnung, von der Mannschaft zum Kapitän gewählt worden zu sein", wird der 30-Jährige in einer Recken-Mitteilung zitiert.