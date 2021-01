Haft, Berufsverbot, Strafrecht: Die Erkenntnisse aus dem "Aderlass"-Prozess

Wer andere dopt, kommt ins Gefängnis. Und er darf selbst nach Verbüßung der Haft nicht wieder zurück in seinen Beruf, weil der ihm erst die Kompetenz zum Dopen verschaffte. Das sind die wichtigsten Ergebnisse des größten deutschen Dopingprozesses seit Aufarbeitung des DDR-Staatsdopings. Am Freitag verurteilte das Münchner Landgericht den Mediziner Mark S. zu vier Jahren und zehn Monaten Haft wegen Dopings und gefährlicher Körperverletzung . Seine vier Mitangeklagten wurden teils zu Geldstrafen, teils ebenfalls zu Haftstrafen von bis zu zwei Jahren und vier Monaten verurteilt.

Das Berufsverbot ist das deutlichste Signal des Urteils

Härter als die Haft selbst – knapp zwei Jahre hat er abgesessen, ein Drittel der Strafe wird gewöhnlich zur Bewährung ausgesetzt – dürfte S. das dreijährige Berufsverbot treffen. Richterin Marion Tischler begründete dies mit der Gefahr von ähnlichen Rechtsverletzungen in der Zukunft. Tischler betonte zwar einerseits, dass sie in S. nicht den "großen Doper über die Jahrzehnte" sehe. Gestört hatte sie aber die Rücksichtslosigkeit, mit der er vorgegangen war.

Das betraf die Vergabe von einem Präparat aus getrocknetem Blut an die österreichische Mountainbikerin Christina Kollmann-Forstner. S. hatte nicht einmal genau die Verpackungsbeilage gelesen und gedacht, es handele sich um ein anderes Präparat. Kollmann-Forstner vertrug das gefriergetrocknete Blut nicht und schied rotes Urin aus. Tischler bezeichnete dies als "Menschenversuch" und bestrafte es als Körperverletzung. Beschlagnahmt wurde bei S. auch eine Schweißmaschine für Blutbeutel aus einer Transfusionsklinik aus Ljubljana. S. bekam sie dank seiner Geschäftsverbindungen zu einem Medizintechniker im Austausch gegen ein eigenes defektes Gerät. Dass S. damit in Kauf nahm, dass Patienten in Slowenien wegen des Dopings made in Erfurt schlechter gestellt wurden, sah Tischler als Beleg für die Rücksichtslosigkeit.

Es gilt nicht das Strafrecht am Tatort

Juristisch bedeutsam war ebenfalls, dass Tischler trotz zahlreicher Tatorte im Ausland das deutsche Strafgesetz als maßgeblich ansah. Es gilt also nicht das Strafrecht am Tatort. Erst in einem zweiten Schritt, beim Bemessen der Höhe der Strafe, berücksichtigte sie das jeweils am Tatort geltende Recht. Blutzuführungen fanden unter anderem in Österreich und Italien, der Schweiz und Slowenien, den USA und Südkorea statt. Teilweise gibt es dort kein Antidopinggesetz. Tischlers Ansatz, vom deutschen Strafgesetz auszugehen, führte zu höheren Strafen gegenüber den Forderungen der Verteidigung.