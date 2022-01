Ex-Profi Karim Haggui über den Stellenwert des Afrika-Cups, die Corona-Lage in Kamerun und die Favoriten

SPORT BUZZER: Herr Haggui, Sie waren fünf Mal beim Afrika-Cup mit dabei, haben insgesamt 20 Spiele bei diesem Turnier bestritten und 2004 den Titel gewonnen – was macht den Afrika-Cup so besonders?

Es sind unglaublich viele Fans auf den Straßen unterwegs. Das ist anders als in Europa, wo die Leute oft nur am Spieltag direkt ihre Trikots anziehen und Stimmung machen. Hier ist jetzt schon viel Bewegung um die Stadien herum. Als ich aus dem Flugzeug gestiegen bin, habe ich schon die ersten Leute feiern gesehen. Die Menschen sind in den Farben ihres Landes gekleidet. Man merkt, dass hier in Kamerun etwas Großes ansteht.

Sie waren beim Afrika-Cup 2004 in Tunesien, 2006 in Ägypten, 2008 in Ghana, 2010 in Angola sowie 2012 in Gabun und Äquatorialguinea mit dabei. Wie sind Ihre Erinnerungen an das Turnier?

Es war in allen Ländern sehr euphorisch. Natürlich war der Sieg 2004 im eigenen Land der Höhepunkt. In diesem einen Monat, wo der Afrika-Cup ansteht, wird im Gastgeberland fast alles gestoppt. Jeder konzentriert sich auf den Fußball und das Turnier. Auch in den anderen Ländern rückt der Fußball noch mehr in den Fokus als sonst.