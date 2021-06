Amadou Haidara nach seinem Fußballcamp in Mali: "Schwer, das Erlebte in Worte zu fassen"

Leipzig/Bamako. 90 Kinder, strahlende Gesichter und jede Menge Fußball. „Es ist schwer, das Erlebte in Worte zu fassen“, sagt Amadou Haidara, wenn er auf den vergangenen Samstag zurückblickt. "Vor allem für jemanden, der es selbst nicht hautnah mitbekommen hat." Gemeinsam mit zahlreichen Unterstützern hatte der Mittelfeldspieler von RB Leipzig in seiner malischen Heimatstadt Bamako zu einem Camp geladen. Rund 1000 Talente bewarben sich vorab. Anzeige

Dankbar "für ganz einfache Dinge"

Gekickt wurde auf Kunstrasen. Trotz 36 Grad Celsius im Schatten spielten zahlreiche Kinder ohne Schuhe, dafür in nagelneuen Trikots. Sie freuten sich nicht nur über die Jerseys und das gemeinsame Training oder über Essen und Trinken, sondern einen unbeschwerten Tag. „Mich hat ihre Dankbarkeit berührt. Sie waren dankbar, dass jemand da war, der sie zum Lachen gebracht. Der mit ihnen Fußball gespielt hat“, so Haidara rückblickend. „Einfach für die Beachtung, die sie bekommen haben. Also eigentlich für ganz einfache Dinge.“

Erstes Fußballcamp der Fondation Amadou Haidara

Im Frühjahr hatte der 23-Jährige eine Stiftung gegründet. Das Camp war deren erste große öffentliche Aktion. Die Stiftung soll den am meisten benachteiligten Menschen in Mali helfen und gleichzeitig den Fußball-Nachwuchs fördern. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums lebt rund die Hälfe der malischen Kinder in extremer Armut.





Wie prekär deren Lage ist, erlebte Haidara hautnah. Denn für ihn stand neben dem gemeinsamen Kicken, dem Signieren von Bällen oder Trikots und vielen Gesprächen auch der Besuch in einem Kinderheim auf dem Programm. Dass es dort anders zugeht als in Einrichtungen europäischen Standards, hatte der Kicker bereits vorab im SPORTBUZZER-Interview erklärt: „Hier fehlt es leider an Vielem. Manchmal fehlt sogar ein simpler Schrank, in dem man das Essen aufbewahren kann, damit keine Tiere über die Speisen herfallen."

"Das werden wir definitiv wiederholen"

Natürlich kam Amadou Haidara nicht mit leeren Händen, brachte unter anderem Reis und Zucker. Für ihn eine eher kleine Sache, für die Betroffenen ein großes Geschenk. „Ich habe Kinder getroffen, die bereits harte Schicksale zu meistern hatten. Trotzdem waren darunter ganz mutige Kinder, die trotz allem noch Träume haben. Das hat mich gefreut“, meinte der Kicker gerührt. „Da wird einem noch mal bewusst, wie wichtig es ist, eine stabiles und vor allem liebevolles Elternhaus zu haben. Ich war auch schon mit zehn Jahren in einer Fußball-Akademie, konnte aber immer wieder meine Familie besuchen. Dieses Glück haben viele dieser Kinder leider nicht.“

DURCHKLICKEN: Einige Eindrücke rund um das Camp Zahlreiche Kinder spielten trotz großer Hitze und Kunstrasen barfuß. ©

Amadou Haidara war nicht allein. Sein Name hat Strahlkraft in Mali. Nationalmannschaftskollegen wie Hamari Traore oder Diadie Samassekou schauten vorbei, ebenso der Präsident des malischen Fußballverbandes, Boubacar Diarra, sowie mehrere Trainer des Nationalteams. Ihr Augenmerk lag vor allem auf möglichen Talenten, die irgendwann den Sprung in eine der europäischen Top-Ligen schaffen könnten.