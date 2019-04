HAJ Hannover Marathon: Alles, was Du wissen musst, auf einen Blick/Klick!

Jörg Kettern (links) zu 1: Für mich stand fest, dass es einen Motivationsschub geben muss. Sich mit Gleichgesinnten auszutauschen war ein weiterer Aspekt. zu 2: Die Gruppe hat mich sehr motiviert, der gut strukturierte Trainingsplan machte es einem leicht. zu 3: Es locker angehen und sehen, wie die ersten Kilometer laufen. Die Durchgangszeiten stehen schon vor dem inneren Auge. Die Strecke wird im Kopf gedrittelt. Kurz nach der Halbmarathondistanz ist es nicht mehr weit bis zur 28-Kilometer-Marke, dann sind zwei Drittel geschafft. Danach sich in kleinen Schritten bis ins Ziel beißen, sich von den Zuschauern tragen lassen und den Lauf genießen. zu 4: Ein kühles alkoholfreies Weißbier ist das Größte nach dem Marathonlauf. Die Familie, die auf mich warten wird, die Medaille, die zur Sammlung hinzugefügt wird, und die Startnummer, die an der Wand aufgehängt wird, das ist die Belohnung für mich. ©

Am Sonntag ist es endlich soweit, für die Teilnehmer des SPORT BUZZER Lauftreffs kommt beim Hannover-Marathon die große Stunde. Wie sind sie gerüstet? Was machen sie anschließend?

Am Sonnabend sind wegen des Programms rund um das Neue Rathaus schon der Friedrichswall zwischen Karmarsch- und Osterstraße, die Willy-Brandt-Allee und die Culemannstraße gesperrt. Am Sonntag führt die Strecke durch die Stadtteile Mitte, Calenberger Neustadt, Südstadt, Döhren, Wülfel, Waldhausen, Oststadt, Zoo, Groß-Buchholz, List, Vahrenwald und Nordstadt.

Straßen, die innerhalb der Wettkampfzone liegen, auf denen aber keine Sportler unterwegs sind, erreichen Anwohner und Besucher am Sonntag über insgesamt 21 Durchlassstellen (siehe Grafik). Dabei sind die Punkte Podbielskistraße/Klingerstraße und Podbielskistraße/Hermann-Bahlsen-Allee/Spannhagengarten zwischen 9.30 und 12 Uhr nicht passierbar. An allen Durchlassstellen haben die Läufer Vorfahrt, daher ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen.

Aktionen

Entlang der Marathonstrecke gibt es an 57 Stellen (also im Schnitt alle 750 Meter) Musik von Sambabands, Vorführungen von Sportvereinen und weitere kurzweilige Programme. Auf dem Gelände neben dem Neuen Rathaus präsentieren von Freitag- bis Sonntagnachmittag zahlreiche Ausrüster auf einer Messe ihre Angebote rund um den Laufsport. Am Neuen Rathaus findet am Sonnabend (16 bis 19 Uhr) die Nudelparty statt, geistlichen Beistand gibt es ebenfalls am Sonnabend (18 Uhr) bei einem Gottesdienst in der Kreuzkirche.

Frühstüxlauf

Jeder angemeldete Sportler kann sich bereits am Sonnabend zwischen 8 und 11 Uhr auf der Maschseerunde warmlaufen. Dort werden auch die Stars aus Afrika sowie die besten Deutschen Arne Gabius und Anja Scherl erwartet.

Informationen

Für alle Fragen rund um das große Marathon-Wochenende haben die Stadt, die Polizei und die Üstra ein Bürgertelefon eingerichtet. Es ist am Freitag (8 bis 14 Uhr), Sonnabend und Sonntag (8 bis 16 Uhr) unter den Rufnummern (05 11) 16 83 09 61, 16 83 09 62 und 16 83 09 63 zu erreichen.