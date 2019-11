Milan-Star Hakan Calhanoglu träumt von Bundesliga-Rückkehr: "Ziel ist FC Bayern oder BVB"

Vier Siege nach zwölf Liga-Spielen, Platz 14 in der Serie A: Beim AC Mailand läuft es derzeit überhaupt nicht rund. Zwar dufrte Hakan Calhanoglou bislang immer von Beginn an spielen und erzielte zwei Tore - doch zufrieden ist er mit diesem Saison-Start natürlich überhaupt nicht. "Ich bin sehr traurig darüber, dass wir so weit unten in der Tabelle stehen. Und dass dieser ruhmreiche Klub zuletzt im Meisterkampf und auf Europas großer Fußball-Bühne keine Rolle gespielt hat", sagte der türkische Nationalspieler der Sport Bild.

Seit 2017 spielt Calhanoglu beim italienischen Spitzenklub, war mit Milan aber kein einziges Mal in der Champions League vertreten. Seit 2014 warten die Rossoneri auf die Qualifikation für die Königsklasse. 2017 und 2018 gab es in der Europa League keine Erfolge: Einmal Aus in der Gruppenphase, einmal Aus im Achtelfinale gegen den FC Arsenal. Durch Platz fünf in der Vorsaison reichte es zwar sportlich erneut für die Europa League - doch wegen Verfehlungen beim Financial Fair Play sprach die UEFA eine Transfersperre aus, die ursprünglich schon in der Spielzeit 2018/19 hätte gelten sollen. Nach einem abgelehnten Einspruch seitens des Sportgerichtshofs CAS muss der AC Mailand also nun aussetzen.