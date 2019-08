Transfer-Pleite für FC Bayern: Hakim Ziyech verlängert Vertrag bei Ajax Amsterdam

Nächster Rückschlag für den FC Bayern München in diesem Sommer-Transferfenster : Hakim Ziyech, der zuletzt noch als eine der aussichtsreichsten Transfer-Alternativen des FCB zum verletzten Leroy Sané galt, verlängert seinen Vertrag bei Ajax Amsterdam vorzeitig bis 2022. Der alte Kontrakt des 26 Jahre alten Flügelstürmers datierte bis 2021. Damit bleiben Lucas Hernandez , Benjamin Pavard und Fiete Arp vorerst die einzigen Transfers des FCB in diesem Sommer.

Trotz Sané-Verletzung: Hakim Ziyech wechselt nicht zum FC Bayern München

Erst in dieser Woche berichtete noch das niederländische Algemeen Dagblad, Ziyech sei beim FC Bayern weiterhin "auf dem Radar". Die Sport Bild hatte bereits im vergangenen Monat von einer Kontaktaufnahme zwischen Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic und den Beratern des marokkanischen Nationalspielers berichtet. Die vorzeitige Vertragsverlängerung des Ajax-Stars kann wohl als Reaktion auf das Bayern-Werben gedeutet werden. Überraschend ist sie auf jeden Fall. Schließlich hatte Ajax-Sportdirektor Marc Overmars unlängst erklärt, dass man den Flügelstürmer im Falle eines passenden Angebots ziehen lassen würde.

The Wizard of Amsterdam... ❌❌❌ #ExtendingZiyech

Ziyech hätte dem FC Bayern mit seiner Torgefahr helfen können

Ziyech hatte in der vergangenen Saison bei Amsterdams Sturm ins Halbfinale der Champions League auf sich aufmerksam gemacht und auch in der Eredivisie überragende Leistungen gezeigt. In 29 Einätzen verbuchte er 33 Scorerpunkte (16 Tore, 17 Vorlagen). Unzweifelhaft, dass er dem FC Bayern bei einem Transfer sofort weiterhelfen hätte können.