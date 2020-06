Hakimi-Berater reagiert auf Transfer-Gerüchte: "Mit mir hat niemand vom FC Bayern gesprochen"

Wildert der FC Bayern München in der Bundesliga? BVB -Verteidiger Achraf Hakimi soll nach Informationen der spanischen Sportzeitung Diario AS einem Wechsel zum Rekordmeister offen gegenüber stehen . Nach dieser Saison kehrt der 21-Jährige zu Real Madrid zurück . So sieht es jedenfalls die Vereinbarung nach Ablauf des zweijährigen Leihvertrags vor. Während der BVB versucht, Hakimi langfristig zu halten, versucht offenbar auch der FC Bayern sein Glück im Hakimi-Poker und soll sich dem Bericht zufolge intensiv um die Dienste der Real-Leihgabe an die Dortmunder bemühen. Gegenüber Spox und Goal hat sich nun Hakimi-Berater Alejandro Camano zu Wort gemeldet - und ein Transfer-Interesse des FC Bayern dementiert.

Camano bestätigte, dass zahlreiche Klubs in Europa an dem Marokkaner interessiert seien, aber: "Ich weiß nicht, woher die Gerüchte mit dem FC Bayern kommen. Das ist kein Thema. Mit mir hat niemand vom FC Bayern oder Real Madrid über einen möglichen Wechsel von Achraf zum FC Bayern gesprochen", so der Hakimi-Berater. Camano geht davon aus, wie er bereits mehrfach in der Vergangenheit betont hatte, dass sein Klient zunächst zu den Königlichen nach Spanien zurückkehren wird. "Wir sind total entspannt und ruhig, was die Zukunft von Achraf angeht. Er hat ein super Verhältnis zu Real Madrid und es gibt aktuell auch keinen Grund für irgendwelche Gespräche, weil Achraf einen Vertrag bis 2022 bei Real Madrid hat", so der Spielervermittler weiter.