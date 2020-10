Keine Hakimi-Vergleiche: Diese Stärken sieht BVB-Sportdirektor Michael Zorc bei Thomas Meunier

Borussia Dortmund hat den Wechsel des Routiniers Thomas Meunier in der vergangenen Saison frühzeitig perfekt gemacht. Der 28-Jährige übernahm auf Anhieb die Position von Achraf Hakimi, der den Verein nach seiner Leihe von Real Madrid in Richtung Inter Mailand verlassen hatte. Die Position des belgischen Nationalspielers ist zwar die gleiche, wie die von Hakimi, doch die Fähigkeiten ähneln sich überhaupt nicht. Wer laut BVB-Sportdirektor Michael Zorc den Belgier mit seinem Vorgänger vergleicht, der vergleiche "Äpfel mit Birnen" , so Zorc gegenüber dem Kicker.

Meunier stand in allen drei Spielen in der Startelf. Nach der mit wenigen Einsätzen geprägten Saison bei seinem Ex-Klub Paris Saint-Germain war dem Belgier die fehlende Spielpraxis anzumerken. Was beim Blick auf die Statistik aber überrascht: Der rechte Außenbahnspieler erreichte beim 4:0-Sieg gegen den SC Freiburg mit 33,6 km/h den zweitbesten Tempowert eines Dortmunders - nur Erling Haaland war mit 34,9 km/h schneller. Der Bestwert von Hakimi im BVB-Trikot liegt bei 36,52 km/h, aufgestellt im Spiel gegen Union Berlin. Der Marrokaner bleibt damit der schnellste Profi seit Beginn der entsprechenden Datenerfassung in der Saison 2011/12. "Thomas tut unserem Spiel gut. Er tut uns sowohl als Typ gut als auch mit seiner Stabilität und Robustheit", sagt Zorc.