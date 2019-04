Halbe Mannschaft verschläft Störmanöver vor dem Teamhotel von RB Leipzig

Hamburg. Die halbe Mannschaft von RB Leipzig hat den Vorfall gar nichts mitbekommen und seelenruhig weitergeschlafen. In der Nacht zu Dienstag haben unbekannte Personen vor dem Teamhotel Le Meridan der Roten Bullen, direkt an der Binnenalster in Hamburg, ein Feuerwerk gezündet. Am Abend spiel der Erstligist gegen den Hamburger SV um den Einzug ins DFB-Pokalfinale. Anstoß ist um 20.45 Uhr.