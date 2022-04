Halbfinal-Aufstellungen fix: Freiburg erneut mit Petersen – Alidou beim HSV nur auf der Bank

Der Hamburger SV peilt im DFB-Pokal seine erste Finalteilnahme seit 35 Jahren an und will die Endspielpremiere des SC Freiburg verhindern. Der hanseatische Zweitligist empfängt am Dienstag (20.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) die klassenhöheren Breisgauer. HSV-Trainer Tim Walter rechnet sich auch als Außenseiter durchaus Chancen aus. Große Unterstützung verspricht Walter sich vom Publikum, das Hamburger Volksparkstadion ist seit Wochen ausverkauft. Der dreimalige Pokalgewinner HSV besiegte zuletzt 1987 im Endspiel in Berlin die Stuttgarter Kickers mit 3:1. Freiburg hat den Pokal noch nie gewonnen und stand zuvor in der Saison 2012/13 im Halbfinale. Anzeige

In der Liga hat der HSV alle Aufstiegschancen wohl verspielt. Auch ein 3:0-Sieg über den KSC am Samstag konnte die Aussichten der "Rothosen" kaum noch ausbessern. Und trotz des Erfolges nimmt HSV-Coach Walter zwei Änderungen an seiner Startelf vor: Die beiden Offensiv-Youngster Faride Alidou und Mikkel Kaufmann müssen zunächst auf der Bank Platz nehmen. Dafür rücken Spielgestalter Sonny Kittel und der junge Niederländer Ludovit Reis in die erste Elf. Die Aufstellung des HSV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Vagnoman - Reis, Meffert, Suhonen - Jatta, Kittel - Glatzel