Halbfinal-Aus gegen Chemnitz: Wilsdruffer "Mauer" hält eine Stunde

Wilsdruff. Es war eine faustdicke Überraschung! Im ersten Halbfinalspiel um den Fußball-Landespokal stand es zwischen Sechstligist Motor Wilsdruff und Regionalligist Chemnitzer FC zur Pause 0:0. Am Ende aber triumphierten vor 1.100 Zuschauern erwartungsgemäß die Himmelblauen mit 2:0 und zogen zum 16. Mal ins Endspiel ein, das am 21. Mai in Chemnitz ausgetragen wird. Der Kontrahent für den elffachen Cupsieger wird am Donnerstag zwischen Viertligist BSG Chemie Leipzig und Drittligist FSV Zwickau ermittelt.

Die SG Motor begann mit einer 5-4-1-Formation, Trainer Paul Rabe bot Roma Stührenberg als einzige Spitze auf. Taktisch passte das Konzept hervorragend, wenngleich nach vorn beim Gastgeber fast nichts ging. Bis zur Pause kamen die Gastgeber nur einmal in die Nähe des Chemnitzer Tores, aber Schlussmann Jakub Jakubov war als Erster am Ball (42.). Jakubovs Gegenüber Michael Arnold, der als Ersatzkeeper mit Erzgebirge Aue 2010 im Endspiel gegen den Chemnitzer FC gestanden hatte (2:3), konnte sich dagegen mehrfach auszeichnen. Caciel (13.), Köhler (18.) und Pagliuca (38.) fanden in Arnold ihren Meister - der wiederum das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite hatte, als Pelivans Schuss an der Torumrahmung landete (45.+3).