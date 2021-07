Halbfinal-Einzug von Dänemark für Hjulmand ein "Super-Moment" – Kjaer: "Es ist groß, es ist verrückt"

Dänemark bleibt die große Überraschungsmannschaft dieser Europameisterschaft. Nach dem 2:1-Sieg über Tschechien stehen die Nordeuropäer, die gleich zu Beginn der EM mit dem Kollaps von Mittelfeldspieler Christian Eriksen einen schweren Schock erlitten hatten, sensationell im Halbfinale des paneuropäischen Turniers. Trainer Kasper Hjulmand zeigte sich nach dem Viertelfinal-Erfolg gegenüber der ARD "so stolz" - nicht nur auf seine Mannschaft, sondern "auch auf die dänischen Leute. Sie haben so viel Liebe für uns", so der Ex-Mainzer, der seine Mannschaft nun zum Finalturnier nach London führt.

Dänischer BVB-Star Delaney: "Es ist schwer zu glauben"

Angetrieben von gut 1000 mitgereisten Fans, die auch eine Botschaft an Christian Eriksen richteten, erzielten Thomas Delaney (5. Minute) per Kopf und Kasper Dolberg (42.) nach Traumflanke von Joakim Maehle die Tore für Dänemark. Die Skandinavier treffen nun am Mittwoch in London auf den Sieger der Partie zwischen England und der Ukraine und dürfen vom zweiten EM-Triumph nach 29 Jahren träumen. "Wir haben Geschichte geschrieben, es ist so lange her, dass Dänemark im Halbfinale war", schwärmte Jens Stryger Larsen. Erstmals seit dem EM-Triumph 1992 steht Dänemark wieder unter den besten Vier. "Das war unser Ziel von Beginn an: Wir wollten nach Wembley", sagte Dortmund-Star Delaney, der als Spieler des Spiels ausgezeichnet wurde. "Plötzlich sind wir da, das ist schwer zu glauben."