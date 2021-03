Halbfinale im DFB-Pokal ausgelost: Leipzig-Gegner noch offen, BVB empfängt Kiel 

Borussia Dortmund trifft auf Holstein Kiel und RB Leipzig ist zu Gast beim Sieger der Partie Jahn Regenburg gegen Werder Bremen: Das hat die Halbfinal-Auslosung des DFB-Pokals am Sonntagabend im Fußballmuseum in Dortmund ergeben. Die Partien finden am 1. und 2. Mai statt. Wann genau welches Duell stattfindet, entscheidet der DFB zeitnah. Fest steht bereits, dass beide Halbfinal-Spiele parallel zur Übertragung bei Pay-TV-Sender Sky auch im Free-TV in der ARD zu sehen sein werden. Die Gewinner treffen am 13. Mai im Berliner Olympiastadion im Finale aufeinander.

