Halbfinale im NFV-Pokal gegen Eintracht Braunschweig: TSV Havelse befürchtet Wettbewerbsverzerrung

Die meisten beim TSV Havelse zucken angesprochen auf den NFV-Pokal nur noch genervt mit den Achseln. Während die Pokalwettbewerbe auf Bezirks- und Kreisebene mittlerweile ausgelost und damit für beendet erklärt worden sind, hängen sie in Garbsen weiter in der Luft.

Und genau damit haben sie beim Gastgeber in Havelse, der am 13. Juli in die Vorbereitung startet, so ihre Probleme.

"Dann hat Braunschweig eine Zweitligamannschaft"

„Sollten wir noch spielen können und das dann im August, hat Braunschweig eine Zweitligamannschaft“, sagt Jan Zimmermann, TSV-Trainer und Sportlicher Leiter in Personalunion. „Ihre Kaderzusammenstellung basiert dann auf Einnahmen und Fernsehgeldern der 2. Liga. Das wäre für mich Wettbewerbsverzerrung!“

Die Hängepartie, die Ungewissheit geht also weiter. Klar ist nur: Sollte Braunschweig den TSV Havelse bezwingen – ob nun im Losverfahren oder im direkten Duell – würde der Sieger des zweiten Halbfinals (VfB Oldenburg gegen BSV SW Rehden) direkt in die 1. Runde des DFB-Pokals einziehen.

NFV hofft auf großes Zeitfenster

„Wir haben noch kein endgültiges Datum, bis wann wir die Teilnehmer für die erste Hauptrunde melden müssen“, sagte Distelrath weiter. „Startet der DFB-Pokal spät – ich hoffe nicht vor dem letzten Septemberwochenende – haben wir ausreichend Zeit.“