Halbfinale! Scorpions bezwingen Starbulls in Spiel 5 der Viertelfinal-Play-offs

Die Hannover Scorpions haben in der Eishockey-Oberliga das Halbfinale der Play-offs erreicht. Die Mannschaft von Trainer Dieter Reiss bezwang im entscheidenden fünften Spiel der Viertelfinal-Serie die Starbulls Rosenheim mit 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). In der nächsten Runde treffen die Scorpions auf den EV Landshut. Am Freitag beginnt die Serie in Bayern, weiter geht es am Sonntag (16 Uhr) in Mellendorf.