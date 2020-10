Halbfinale verpasst: TuS Vinnhorst gegen die TG Saar ohne Chance 

Die Niederlage gegen den Titelfavoriten in der Staffel B kostete TuS das Halbfinale, Teammanager Steffen Rüter aber keine schlaflose Nacht. Absteiger gibt es in dieser Corona-Saison nicht. „Und wir haben zwei sehr gute Heimwettkämpfe ge­turnt“, betonte Rüter.

Niederlage zeichnete sich schnell ab

Anfangs hatte der Manager noch die Resultate der anderen Begegnungen verfolgt. TKH-Olympionike An­dre­as Toba tat sich mit dem TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau gegen Schlusslicht StTV Singen schwer. Wetzgau hätte jedoch unterliegen müssen, damit Vinnhorst Zweiter bleiben kann.

Dass es gegen die TG Saar nicht reichen würde, zeichnete sich alsbald ab. „Das ist eine Riege mit sehr vielen erfahrenen Leuten und internationalen Topstars“, lobte Rüter. Unter anderem boten die Gäste vor nur 50 erlaubten Zuschauern den Olympiasieger an den Ringen auf, den Ukrainer Oleg Wernjajew. Er brachte es wie der TG-Routinier Waldemar Eichhorn auf 15 Scorerpunkte.

"Da trifft Reza die richtigen Entscheidungen, mit dem Reck hatten wir jedenfalls nicht gerechnet."

In der Bundesliga treten in den sechs Disziplinen vier Turner pro Riege zum Duell an. Zweimal legte das eigene Team vor. Auf diesen Auftritt reagiert dann der Gegner. Für diese taktisch wichtigen Entscheidungen ist der Vinnhorster Reza Abbasian zu­stän­dig. Er be­kam für sein gutes Gespür ein Extralob von Rüter. TuS entschied die Konkurrenz am Sprung mit 5:2 und am Reck mit 5:4 für sich. „Da trifft Reza die richtigen Entscheidungen, mit dem Reck hatten wir jedenfalls nicht gerechnet“, so Rüter.

Einen prima Eindruck mach­te Youngster Thore Beis­sel, der mit sechs Punkten erfolgreichster Vinnhorster war. Der 18-Jährige zeigte bei seinem Debüt in der Bundesliga keine Schwächen. Ebenfalls stark: Dominick Cunningham. Der Engländer ist Profi und war nachnominiert worden. „Er hat schon signalisiert, dass er in der nächsten Saison wieder für uns starten möchte“, sagte Rüter. Bemerkenswert war zudem Thao Viet Hoang, der an den Ringen wie Wernjajew an drei Wettkampftagen elf Scorerpunkte sammelte.

Im Halbfinale trifft Saar auf Titelverteidiger KTV Straubenhardt, Wetzgau und Toba bekommen es mit dem Siegerländer KV zu tun. Ob es noch eine Platzierungsrunde im November geben wird, so dass auch die Vinnhorster als Drittplatzierte erneut ran müssen (gegen den SC Cottbus), will die Deutsche Turn-Liga in dieser Woche entscheiden.

Vinnhorst mit der Saison zufrieden

TuS ist mit dieser Saison und dem verkürzten Programm zufrieden. „Wir sind vor allem froh, dass wir trotz Corona turnen durften“, stellte Rüter fest. Das Hygienekonzept hat offenbar gegriffen, die Teams waren in der Halle strikt getrennt, jedes hatte beispielsweise sein eigenes Magnesia. „Dadurch hat allerdings das Familiäre gefehlt, was das Turnen sonst auszeichnet, es gab keinen Kontakt“, so Rüter. Das sei aber insofern nötig, als ständige Corona-Tests in der Bundesliga nicht möglich wären. „Das kann sich der Profifußball leisten, die Turner aber leider nicht“, sagte Rüter mit einem Lächeln.