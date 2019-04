Halbfinalpaarungen im Leipziger Cup ausgelost - "Vorzeigeprojekt im bundesweiten Vergleich"

Leipzig. Weit über 500 Spiele sind nötig, um sie zu küren, die Sieger im Leipziger Cup, dem Nachwuchspokal des Fußballverbandes der Stadt Leipzig (FVSL). Die ganz große Mehrheit dieser Partien ist bereits absolviert. Auf dem Plan stehen nun nur noch 18 Begegnungen, dann ist es wieder Zeit für Jubel, Pokale und strahlende Gesichter. Wer genau am 22. Juni, dem großen Finaltag, wem gegenübersteht, steht noch nicht fest. Denn zunächst gilt es, am 1. Mai die Halbfinalspiele zu absolvieren. Deren Paarungen wurden am Donnerstagvormittag in den Räumen des Stadtversorgers Leipziger Gruppe gezogen. Dabei kümmerten sich gleich drei Männer aktiv um die Ziehung der "Lose": Dirk Majetschak (FVSL-Präsident), Volkmar Müller (Geschäftsführer Leipziger Gruppe) und Heiko Rosenthal (Sportbürgermeister).