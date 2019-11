Halbleere HDI-Arena: Hannover 96 droht Zuschauer-Minusrekord gegen SV Sandhausen

Hannover 96 hatte in der Abstiegssaison Probleme, das Stadion zu füllen. Im Schnitt strömten "nur" 38.365 Zuschauer in die HDI-Arena (Quelle: transfermarkt.de). In der 1. Bundesliga hatten die Roten seit der Saison 2009/10 keinen schlechteren Schnitt mehr. Lediglich in der Zweitliga-Saison (2016/17) waren es noch weniger. ©