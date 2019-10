Halbmarathon Leipzig: Alle Bilder vom Wendepunkt in Güldengossa

Leipzig. Mehr als 2000 Starter waren am Samstag beim 6. Leipziger Halbmarathon am Start. Alle Läufer passierten die Wendestelle in Güldengossa. Egal ob der spätere Gewinner Frank König, die schnellste Frau Dorothea Stepan oder die Laufbegeisterten der LVZ-Aktion "Lauf gehts", sie alle kamen auf ihrem Weg Richtung Zielgerade hier vorbei. SPORTBUZZER-Fotograf Sylvio Hoffmann hat versucht, so viele der Sportler zu fotografieren wie möglich. Die Fotogalerien sind nach Zeiten sortiert.