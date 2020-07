"Große Nummern im kleinen Fußball": Das ist die Top-Elf von Halil Büyüktopuk

Fußballer kommen und gehen – in dieser Hinsicht sind Profivereine und Amateurklubs auf Augenhöhe. Doch einige Akteure hinterlassen Eindruck – sei es durch ihre Qualität auf dem Platz oder ihre Charaktereigenschaften. In der neuen Serie „Große Nummern im kleinen Fußball“ berichten Trainer und Spieler von eben solchen Kickern aus der Region und nennen ihre ganz persönliche Top-Elf. Dieses Mal ist Halil Büyüktopuk, Trainer des BV Werder, der bei mehreren Klubs der Region auch höherklassig am Ball gewesen ist, an der Reihe.

Jan Kansteiner (Tor): "In seinem Beruf als Polizist ist er der Freund und Helfer, in der Mannschaft war er das auch. Sehr zuverlässig, hatte für jeden Spieler im Team immer ein offenes Ohr."

Sascha Gramm (Abwehr): "Wie ein Pitbull: Wenn man ihn ausgefummelt hatte, stand er gleich wieder vor einem. Wie es sich für einen Rechtsanwalt gehört, hatte er auch beim Fußball viel Sinn für Gerechtigkeit. Beruflich sehr eingespannt, hat deshalb leider keine Zeit mehr zum Kicken."

Resit Sahin (Abwehr): "Ein Top-Verteidiger mit einem brutal guten Stellungsspiel. Hat nicht umsonst ein Jahr bei der PSV Eindhoven gespielt. Hat sich manchmal einfach den Ball geschnappt und ist dann losmarschiert. Genau wie der ehemalige Bayern-Spieler Lucio."

Ole Janssen (Abwehr): "Immer topfit, konnte mit seiner Pferdelunge rennen ohne Ende. Und immer fair, er musste kein Foul spielen, um seine Zweikämpfe zu gewinnen. Beeindruckte mit seiner Sprungkraft und einem super Timing: Er konnte drei Sekunden in der Luft stehen."

Alexander Dosch (Abwehr): "Besitzt sehr viel Ausstrahlung und Kompetenz, so einen Spieler wünscht sich jeder Trainer. Kein Wunder, dass er Kapitän beim TSV Krähenwinkel/Kaltenweide ist."