Halle-Stürmer Terence Boyd zu Protesten in den USA: "Es muss knallen, es reicht!"

Der ehemalige US-Nationalspieler Terrence Boyd vom Drittligisten Hallescher FC würde gerne an den Protesten nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd teilnehmen. "Ich schäme mich fast dafür, dass ich gerade nicht auf den Straßen New Yorks mitlaufe. Am liebsten würde ich ins nächste Flugzeug in die USA steigen, um dort zu protestieren", sagte der 29-Jährige in einem Interview dem Nachrichtenportal t-online.de. Aufgrund der Corona-Krise und des Spielbetriebs in der 3. Liga ist Boyd dies nicht möglich.