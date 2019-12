Hallen-DM der Leichtathleten: David Storl ziert das Plakat

Leipzig. Dreispringerin Kristin Gierisch brachte vor Jahresfrist jede Menge Eleganz aufs Plakat der Deutschen Hallenmeisterschaften. Auch am 22./23. Februar 2020 gastieren die nationalen Leichtathletik-Asse zu ihren Titelkämpfen in der Arena Leipzig. Diesmal ist Lokalmatador und "Powerman" David Storl auf dem am Mittwoch präsentierten DM-Plakat zu sehen. Der Kugelstoßer vom SC DHfK gehört zu den dynamischsten Vertretern seiner Zunft - nach langer Verletzungspause will er an diesem Donnerstag das erste Mal seit vier Monaten wieder mit der Kugel trainieren.

Storls Ziel: Hallentitel verteidigen

"Dass ich auf dem Cover bin, erfüllt mich mit Stolz. Ich habe mich riesig darüber gefreut. Druck verspüre ich deshalb nicht, es bedeutet für mich eine riesige Motivation." Seine vor gut sieben Monaten erlittene Blockierung im unteren Rücken "aufgrund der einseitigen Belastung im Kugelstoßen" sei mittlerweile ausgestanden. "Es geht mir wieder gut, wir sind voll im Training. Ich habe eine dreiwöchige Reha in Leipzig und danach noch eine stationäre Reha am Tegernsee absolviert. Jetzt bin ich in meiner 13. Trainingswoche. Ich bin nun gespannt, ob das mit der Kugel noch funktioniert", sagte der Ex-Weltmeister.

Mit einem nunmehr stabileren Körper - der 29-Jährige absolvierte viel Krafttraining für den Rumpf - will er sich nun wieder schmerzfrei an seine Leistungsgrenze herankämpfen. "Ich habe mir Vorgenommen, an der Hallen-DM erst einmal mit einer guten, stabilen Technik teilzunehmen. Dennoch möchte ich meinen Hallentitel gern verteidigen." Die WM-Saison 2019 abzubrechen, sei richtig gewesen, um nicht das Olympiajahr zu gefährden. Die Hallensaison solle kurz ausfallen, womöglich stehe vor Leipzig nur ein kleinerer Test-Wettkampf an. Die Hallen-WM im März sei auf keinen Fall geplant, jedoch die europäische Winterwurf-Challenge in Portugal. Diese findet im Freien statt, dort kann Storl bereits die ambitionierte Olympianorm (21,10 Meter) anvisieren.

Zahlreiche Top-Athleten am Start

Sportbürgermeister Heiko Rosenthal (Die Linke) betonte auf der Pressekonferenz am Mittwoch, dass die Stadt die Hallen-DM mit 63.000 Euro und 100 Werbeflächen unterstützen werde. "Es wird erneut eine sehr gute Veranstaltung. Mir ist wichtig, dass die Spitzen-Leichtathletik mit ihrem Bundesstützpunkt in Leipzig zu Hause ist. Mit der Investition in den Laufschlauch auf der Nordanlage sollen sich die Bedingungen ab 2023 weiter verbessern." Das Werferhaus - nach einem Sturmschaden Anfang 2018 ein ewiges großes Problemkind - wird gerade mit einer sechsstelligen Summe aus dem kommunalen Topf instandgesetzt.

Welche Stars gehen im Februar in Leipzig an den Start? Dazu sagt Marco Buxmann, Veranstaltungsdirektor des DLV: "Leipzig ist das Wohnzimmer der deutschen Leichtathletik, die Infrastruktur ist hervorragend. Wir sind selbst überrascht, dass trotz der Olympischen Spiele zahlreiche Top-Athleten dabei sein wollen." Unter anderem nannte er Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo oder das Hürden-Duell zwischen Cindy Roleder und Pamela Dutkiewicz. Für beide Tage seien schon vor Beginn des Weihnachtsgeschäftes jeweils 2000 Tickets vergriffen. Oder anders gesagt: Nur noch je 500 Karten sind erhältlich. Bereits in wenigen Wochen werden die Veranstalter ein ausverkauftes Haus melden.