Hallen-DM in Leipzig: Rasanter Start der Leichtathletik-Asse ins Olympiajahr

Leipzig. Späte WM 2019, frühe Olympia-Qualifikation 2020. Dazu die Absage der Hallen-WM Mitte März in China als ersten internationalen Jahreshöhepunkt, gesundheitliche Aspekte oder Prüfungen in der Uni: Es gibt viele Gründe, warum Top-Leichtathleten wie Konstanze Klosterhalfen, Gesa Felicitas Krause, Gina Lückenkemper, Tatjana Pinto, Niklas Kaul oder Raphael Holzdeppe am Sonnabend und Sonntag einen Bogen um die Arena Leipzig und die deutschen Hallenmeisterschaften machen. Auch mitteldeutsche Stars wie Christina Schwanitz, Cindy Roleder und Max Heß kurieren ihre Blessuren aus, um im Sommer mit voller Power zurückzukehren. Farken will Triple holen Dennoch sind einige der 26 Entscheidungen stark besetzt und versprechen Brisanz. Star der zwei Tage von Leipzig ist Deutschlands „Sportlerin des Jahres“ Maleika Mihambo, die wenige Tage nach ihrem 7,07-Meter-Sprung von Berlin noch lange nicht genug hat und mehrfach betonte, welch wichtige Rolle die Hallen-DM in ihrem Saisonkalender spielt. Die Weitsprung-Weltmeisterin brilliert unter anderem mit ihrer enormen Grundschnelligkeit, die sie am ersten DM-Tag unter Beweis stellen will. Die 60-m-Sprinterinnen müssen sich warm anziehen, um gegen die 26-Jährige zu bestehen.

Vorlauf über 800 Meter der Männer: Robert Farken (SC DHfK Leipzig, vorn).

Mit Kristin Gierisch (LAC Chemnitz) im Dreisprung (14 Uhr) und David Storl (SC DHfK) im Kugelstoßen (17 Uhr) kehren zwei Sachsen nach überstandenen Verletzungen am Auftakttag in die DM-Arena zurück. Storl gibt im Anschluss an seinen Wettkampf noch eine Autogrammstunde. Extrem eng dürfte es im 60-m-Sprint der Männer zugehen, wo die Top 8 der DLV-Rangliste nur acht Hundertstel voneinander getrennt sind. Leipziger Asse gehen in sieben Disziplinen an den Start, wobei die Männer heiße Medaillenanwärter sind und die Frauen eher als Außenseiterinnen gehandelt werden.

Nach zwei DM-Titeln vor heimischer Kulisse kämpft DHfK-Läufer Robert Farken am Sonntag um das Triple. Den Rucksack des Favoriten muss der Blondschopf diesmal nicht auf die vier Hallenrunden nehmen. Den trägt sein neuer Trainingskollege Marc Reuther, der sich im Dezember der hiesigen Trainingsgruppe von Thomas Dreißigacker angeschlossen hat, im Januar mit im Höhentraining in Südafrika war und sofort auf einem neuen Leistungslevel unterwegs ist.

Reuther distanzierte Farken vor drei Wochen in Erfurt um fast zwei Sekunden. „Das war für mich im ersten Moment schon eine Klatsche, zumal ich im Training mit Marc meist auf Augenhöhe bin“, sagt der DHfK-Läufer: „Inzwischen stufe ich meine Hallen-Bestzeit von Erfurt aber eher als positiv ein und bin heiß aufs Wochenende.“ Nach den Meetings in Karlsruhe (3. Platz) und in der Thüringen-Metropole (2.) kann und will Farken morgen erneut Punkte für die Weltrangliste sammeln. Diese Zähler können im Sommer für den Olympiaquotenplatz entscheidend sein, falls er die direkte Tokio-Norm knapp verpassen sollte.

Hochsprung Frauen: Christina Honsel (LG Olympia Dortmund) nach dem Sprung.