Hallen-Fußballturnier der Gymnasien: Döbelner Berufsschüler holen den Pott

Döbeln. Es ist eine ziemliche Überraschung. Umso mehr freuten sich die Fußballer des Berufsschulzentrums Döbeln über den Sieg. Den und einen großen von der DAZ gesponserten Pokal fuhr das BSZ-Team beim 28. Fußball-Hallenturnier der Gymnasien von Mittelsachsen am Donnerstag in Döbeln ein.

Insgesamt zehn Mannschaften waren angetreten. Nach knapp sechs Stunden Spielzeit in der Stadtsporthalle stand der Sieger fest. „Ich freue mich total für die Jungs. Sie haben auch wirklich gut gespielt. Man merkt gleich, in dieser Mannschaft stimmt die Chemie“, sagte Thorge Kück, Trainer der Sieger-Mannschaft.

Kampf, Leidenschaft, Emotionen, sehenswerte Spielzüge und tolle Tore – all das hatte das Turnier zu bieten, für das LGD-Sportlehrer Heiko Funke die Fäden in der Hand hielt. Michael Höhme, Schulleiter des gastgebenden Döbelner Lessing-Gymnasiums, fieberte am Spielfeldrand mit. „Ein guter dritter Platz“, zeigte er sich am Ende durchaus zufrieden. Die Titelverteidiger vom Martin-Luther-Gymnasium Hartha belegten den fünften Platz.