Hallen-Kreismeisterschaft: Die JSG Gifhorn Nord holt den Titel

Gut gefüllte Halle

"Die Zuschauer in der gut gefüllten Halle sahen sehr körperbetonte aber größtenteils faire Spiele", berichtete Gifhorns Kreisjugendausschuss-Vorsitzender Sven Stuhlemmer. Das Schiedsrichtertrio mit Normen Meyer, Nicklas Bahr und Jonas Rupp hatte jederzeit alles voll im Griff.

Gifhorn Nord startete bestens ins Turnier. Einem 3:1 gegen die JSG Calberlah/Wasbüttel folgten zwei weitere Siege gegen die JSG Seershausen/Müden (2:1) und den JFV Kickers (2:0) - das bedeutete die Tabellenführung.

Isenbüttel-Gifhorn "tat sich etwas schwer", so Stuhlemmer. Nach einem 1:0 zum Auftakt gegen Seershausen/Müden folgten Unentschieden gegen den JFV Kickers (1:1) und den VfL Wahrenholz (0:0). Damit lag der Titelverteidiger vorm direkten Duell vier Punkte hinter Gifhorn Nord. Diese Partie ging zwar mit 4:0 an Isenbüttel-Gifhorn, doch Gifhorn Nord gab sich im letzten Spiel gegen Wahrenholz keine Blöße, gewann mit 4:1 - und entthronte den Titelverteidiger. Der trennte sich zum Abschluss 2:2 von Calberlah/Wasbüttel, wurde ungeschlagen Zweiter vor dem punktgleichen Seershausen/Müden.

Kreisteam holt den Gesamtsieg

Der JFV Kickers, neben Isenbüttel-Gifhorn der zweite Bezirksligist im Feld, "hatte einen rabenschwarzen Tag erwischt", so Stuhlemmer, landete am Ende sogar auf dem letzten Platz. "Was man hier wieder schön beobachten konnte war, dass die Klassenzugehörigkeit im Feldspielbetrieb überhaupt nichts in der Halle aussagt. Vier Kreisvertreter landeten vor den Kickers und ein Kreisteam holte sich am Ende sogar den Gesamtsieg", so das Fazit des Kreisjugendausschuss-Vorsitzenden.