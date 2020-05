Handballer & Co. wird's freuen: Ab Montag darf wieder in der Halle trainiert werden

Gute Nachrichten für alle Amateursportler in und um Hannover: Boris Pistorius, Minister für Inneres und Sport, hat auf des Landes-Pressekonferenz des Krisenstabs am Mittwochnachmittag mitgeteilt, dass ab Montag (25. Mai) Sport nicht mehr nur unter freiem Himmel, sondern auch in geschlossenen Räumen möglich ist. Natürlich unter Einhaltung der gängigen Abstands- und Hygienevorgaben.

Heißt im Klartext: Was für Fußball, Golf, Tennis, Rugby & Co. schon seit dem 6. Mai wieder möglich ist, geht nun auch wieder für Handball, Volleyball, Eishockey, Tischtennis und alle anderen, die unterm Hallendach trainieren. Auch Fitnessstudios dürfen wieder für alle öffnen.