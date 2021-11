Hallenwarte nun im Gesundheitsamt: Stadt Leipzig schließt mehrere Sporthallen

Leipzig. Als wäre die Verschärfung der aktuellen Corona-Regeln und die damit verbundenen Auswirkungen auf den Amateursport noch nicht genug, traf einige Leipziger Vereine am Freitag eine weitere Hiobsbotschaft. Das Sportamt teilte ihnen am Mittag in einer kurzen E-Mail mit, dass die ihnen zugeteilte Sporthalle ab Montag bis voraussichtlich 2. Januar geschlossen wird. Der Grund: Die Hallenwarte werden zur Unterstützung des Gesundheitsamtes bei der Kontaktnachverfolgung gebraucht.

Einer der betroffenen Clubs ist der SV Lindenau. Dessen 1. Vorsitzender, Ralf Wittke, war bedient: „Die Art und Weise macht mich sprachlos. Ohne Vorwarnung kommt so ein Schreiben. Keiner der Mitarbeiter im Amt ist telefonisch erreichbar, obwohl weiter Mails rausgehen.“ Sein Verein trainiert mit drei Abteilungen in drei Sporthallen (Nachbarschaftsschule, Schule am Leutzscher Holz, 157 Schule). Alle drei machen dicht. Beim SVL sind mehr als 350 Jungen, Mädchen und Erwachsene betroffen. Wittke weiter: „Als Ehrenamtler fühlt man sich so nicht wertgeschätzt. Das geht einfach zack, Zipfel ab, die Vereine werden es schon schlucken.“