Vor Europa-League-Halbfinale: Damit rechnet Haller im Duell seiner Ex-Klubs West Ham und Eintracht Frankfurt

Sébastien Haller war bei Eintracht Frankfurt der Kopf der Büffelherde. Nach seinem Rekordwechsel zu West Ham United fiel der französische Angreifer aber in ein sportliches Loch. Inzwischen kann der 27-Jährige als Top-Torjäger von Ajax Amsterdam entspannt auf das Duell seiner beiden Ex-Klubs am Donnerstagabend (21 Uhr, RTL) in der Europa League schauen. "Es wird toll, beide Klubs gegeneinander kämpfen zu sehen. Ich wünsche beiden nur das Beste", sagt Haller im Gespräch mit Eintracht-TV.

Haller spielte von 2017 bis 2019 für die SGE und erzielte in 77 Pflichtspielen insgesamt 33 Tore. Nach seinen 15 Treffern und neun Vorlagen in der Bundesliga-Saison 2018/2019 verkauften die Hessen den Franzosen für 50 Millionen Euro an West Ham United. Doch bei den Hammers lief es mit nur zehn Toren in 48 Premier-League-Spielen gar nicht rund. "Meine Zeit bei West Ham war etwas schwierig, dort hatte ich nicht den Erfolg, den ich in Frankfurt hatte. Dennoch hat United einen Platz in meinem Herzen", sagt Haller, der den Londoner Klub aber immer noch intensiv verfolgt: "Der Verein hat in jedem Mannschafsteil richtig gute Spieler mit hoher individueller Qualität."