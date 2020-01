Drittligist Hallescher FC siegt souverän beim Ur-Krostitzer-Masters 2020 in Markranstädt

Schon in der Gruppenphase hatte sich der Lokalmatador und Titelverteidiger schwer getan. Da nützte schließlich auch die lautstarke Unterstützung eines Großteils der 1400 Fans auf den Rängen in Markranstädt nichts. Der 1. FC Lok Leipzig stand am Sonntagnachmittag beim 20. Ur-Krostitzer-Hallenmasters mit leeren Händen da. Die Ausgangssituation der Blau-Gelben für die KO-Runde war mäßig. Als dritter ihrer Vorrundengruppe bekam es die Wolf-Elf mit Regionalliga-Konkurrent Rot-Weiß Erfurt zu tun. Die restlichen Viertelfinalpaarungen versprachen weniger Brisanz.