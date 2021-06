Hallescher FC verpflichtet Ex-Storch Jannes Vollert

Fußballprofi Jannes Vollert bleibt dem Drittligisten Hallescher FC erhalten. Vollert war seit Sommer 2019 vom SV Werder Bremen (Vertrag bis 2022) ausgeliehen und wurde nun von den Sachsen-Anhaltern bis Juni 2023 fest verpflichtet. "Jannes kann auf beiden Positionen in der Innenverteidigung spielen und hatte mit sehr konzentrierten Leistungen auf der Zielgeraden der abgelaufenen Saison maßgeblichen Anteil an der frühzeitigen Sicherung der Klasse. Wir bedanken uns ausdrücklich beim SV Werder Bremen, der sich überaus kooperativ zeigte bei den Gesprächen über eine Transfervereinbarung des norddeutschen Eigengewächses", erklärte HFC-Sportdirektor Ralf Minge.

Vollert, der 2013 von Holstein Kiel ins Nachwuchsleistungszentrum des SVW wechselte, absolvierte bisher 78 Spiele in der 3. Liga. "Ich habe mich in Halle vom ersten Tag an wohl gefühlt und freue mich, den eingeschlagenen Weg hier fortsetzen zu können", so der 23-jährige gebürtige Rendsburger nach der Vertragsunterzeichnung.

"Jannes hat sich sehr gut in Halle eingelebt und den Wunsch geäußert, weiterhin dort spielen zu wollen", sagte Werders Sportchef Frank Baumann in einer Vereinsmitteilung.