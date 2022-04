Halstenberg liebäugelt mit Verbleib bei RB Leipzig: "Ball bei Vereinschefs"

Leipzig. Nationalspieler Marcel Halstenberg liebäugelt mit einem Verbleib beim deutschen Vizemeister RB Leipzig . Der Vertrag des 30-Jährigen läuft in diesem Sommer aus. Ein möglicher Wechsel zu seinem Ex-Club Borussia Dortmund , wo die Leipziger an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Verfolger-Duell der Fußball-Bundesliga spielen, war aufgrund einer Verletzung geplatzt.

"Die Trainer haben mir schon signalisiert, dass sie mich auch im nächsten Jahr hier gern sehen würden. Das hilft einen enorm, wenn jemand so auf einen setzt", sagte Halstenberg in einem Interview der Mitteldeutschen Zeitung (Freitag) und fügte lachend an: "Jetzt liegt der Ball bei den Vereinschefs."