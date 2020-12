"Halt die Klappe oder geh auf die Tribüne": Schiri Lahoz leitet RB Leipzig gegen Manchester

Leipzig. Antonio Mateu Lahoz – da war doch was? Richtig. Die meisten dürften sich noch an das Champions-League-Gruppenspiel zwischen RB Leipzig und Olympique Lyon im Oktober 2019 erinnern (0:2). Denn in der hitzigen Partie gegen die Franzosen durften nicht nur die Spieler der beiden Teams mit dem Unparteiischen Lahoz (43) Bekanntschaft machen. Auch Coach Julian Nagelsmann sah in dem Spiel die gelbe Karte, mit der Bemerkung von Lahoz „Halt die Klappe oder geh auf die Tribüne.“ So erinnerte sich der Leipziger Trainer nach Abpfiff an die Situation. Lyons Coach Sylvinho erwischte es ebenso mit Gelb.

Anzeige