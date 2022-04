Hamann vor Bundesliga-Kracher: Darum kann der BVB ohne Haaland die "Vorherrschaft der Bayern" brechen

Der FC Bayern kann an diesem Samstag (18.30 Uhr; Live mit Sky Ticket/Anzeige) im Topspiel gegen Borussia Dortmund seine zehnte Meisterschaft in Serie perfekt machen. Mit einem Sieg wäre der Vorsprung drei Spieltage vor Schluss nicht mehr aufzuholen. Knapp war es in den vergangenen neun Jahren am Saisonende nur einmal. Wird sich das in Zukunft ändern? Ex-Profi Dietmar Hamann glaubt bereits mit Blick auf die kommende Spielzeit an einen konkurrenzfähigen BVB. Anzeige

"Wenn man sieht, was die Spieler der Bayern und die des BVB in der Innenverteidigung gekostet haben und was sie verdienen, hat der BVB künftig in meinen Augen die bessere Innenverteidigung. Wenn du den Bellingham behalten kannst, den Haaland verkaufst und den Adeyemi auch noch holst, dann ist mir das lieber eine gute Abwehr zu haben, als einen Stürmer zu besitzen, der 30 Tore schießt", sagt Hamann im Interview mit der Bild: "Sollte Schlotterbeck wirklich kommen und mit Süle die Innenverteidigung bilden, ist es für mich der erste Schritt, die Vorherrschaft der Bayern zu brechen. Schlotterbeck ist für mich der beste deutsche Innenverteidiger. Wenn heute die WM losgehen würde, wäre er bei mir gesetzt. Auch die Bayern könnten ihn gut gebrauchen!“

Hamann traut den beiden Nationalspielern Süle vom FC Bayern und Schlotterbeck vom SC Freiburg zu, dass sie "endlich eine Achse bilden, die dem BVB in den letzten Jahren extrem gefehlt hat." Die Abwehr sei die Achillesferse des Revierklubs gewesen. "Zagadou ist ein guter Spieler, war aber zu oft verletzt. Akanji ist ein hervorragender Spieler, aber über die Zeit, die er hier war, hat er einfach zu viele Fehler gemacht und sich nicht so entwickelt, wie erwartet. Er hat zwar das Potenzial, so eine Abwehr zu führen, aber das hat er nicht gemacht", sagte der Ex-Nationalspieler, der als aktiver Profi "lieber vor Schlotterbeck und Süle als vor Hernández und Upamecano" gespielt hätte.

Hamann: "Haaland woanders besser aufgehoben"