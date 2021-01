Hamann empfiehlt Bundestrainer Löw Nominierung von Kevin Volland: "Beachtlich und bemerkenswert"

Kevin Volland ist nach seinem Wechsel von Bayer Leverkusen zur AS Monaco auch in Frankreich durchgestartet. Inzwischen kommt der 28-Jährige auf zehn Tore in 19 Ligue-1-Spielen. Zudem glänzte der Angreifer sieben Mal als Vorlagengeber - in Frankreich ist nur PSG-Star Kylian Mbappé in der Scorer-Liste mit 14 Toren und sechs Vorlagen besser. Mit diesen Leistungen empfiehlt sich Volland auch für eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft. Dietmar Hamann sieht Bundestrainer Joachim Löw jedenfalls gefordert.

"Beachtlich und bemerkenswert finde ich den Aufwind, den Kevin Volland nach seinem Wechsel zu Monaco verspürt. In Leverkusen hatte er seine Phasen der Flaute. Sein jetziger Sportdirektor Paul Mitchell sagte mir: 'Der Junge ist sensationell!' In seiner Form müsste er eine Überlegung für den Bundestrainer sein", schreibt Ex-Nationalspieler Hamann in einer Kolumne für den Kicker. Vollands letzter DFB-Einsatz liegt bereits über vier Jahre zurück. Beim 0:0 am 15. November 2016 im Freundschaftsspiel gegen Italien kam der Angreifer zu einem Kurzeinsatz. Insgesamt absolvierte Volland trotz seiner starken Quote auch für Ex-Klub Bayer Leverkusen (148 Spiele, 50 Tore und 32 Vorlagen) nur zehn Länderspiele.