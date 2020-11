Dietmar Hamann schießt gegen DFB-Präsident Fritz Keller: "Etwas hilflos und überfordert"

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hat als Reaktion auf das historische 0:6-Debakel der Nationalmannschaft in der Nations League in Spanien Kritik an DFB-Präsident Fritz Keller geäußert. "Mir kommt er ab und zu etwas hilflos und überfordert vor", sagte Hamann am Sonntag in der Talksendung Sky 90. Keller war im September 2019 nach vielen Jahren als Präsident des Bundesligisten SC Freiburg zum neuen DFB-Chef gewählt worden. Doch die Verhältnisse bei dem mächtigen Verband seien andere als beim verhältnismäßig kleinen Schwarzwaldklub, deutete Hamann an. "Es ist wunderbar, wenn du in Freiburg am Trainer festhältst. Aber dort Kontinuität zu haben und vorzuleben, ist etwas anderes als beim DFB", betonte der 47-Jährige.

