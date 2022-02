Hamann zweifelt: FC Bayern ohne Goretzka und Davies "kein Anwärter auf die Champions League"

Monatelang muss der FC Bayern München inzwischen auf seine Leistungsträger Leon Goretzka (Patellasehnenprobleme) und Alphonso Davies (Anzeichen für eine Herzmuskelentzündung) verzichten. In der Champions League sieht Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann die Titel-Chancen der Münchener durch das Fehlen der Stammspieler schwinden. Nach Meinung des TV-Experten könne es der deutsche Rekordmeister im Kampf um den Henkelpott in Abwesenheit des Duos nicht mit den großen Favoriten um Manchester City, Paris Saint-Germain und Co. aufnehmen. "Ohne Davies und Goretzka sind sie für mich kein Anwärter auf die Champions League", erklärte der 48-Jährige gegenüber Sky. "Mit ihnen ja, ohne sie nein". Anzeige

Dass sich bei Goretzka auch weiterhin kein Comeback andeutet, bereitet Hamann Sorgen: "Er hat jetzt drei Monate nicht gespielt", gab der ehemalige Profi des FC Liverpool zu bedenken. So seien Probleme mit der Patellasehne "eine Sache, die chronisch werden kann. Da ist höchste Vorsicht geboten". So oder so prognostiziert Hamann dem Mittelfeldspieler, auch in Zukunft den langen Spielzeiten beim FC Bayern mit diversen Wettbewerben Tribut zollen zu müssen. "Ich glaube nicht, dass Goretzka ein Spieler ist, der von 55 Spielen im Jahr 45 macht. Das hat er in der Vergangenheit nicht gemacht und ich glaube nicht, dass sich das ändern wird."

Goretzka hatte sein letztes Pflichtspiel für die Bayern am 4. Dezember 2021 beim Sieg gegen Borussia Dortmund absolviert (3:2). Seither hatte er insgesamt elf Mal gefehlt. Zwar befindet sich der 27-Jährige bereits wieder im Lauftraining, das Knie bereitet dem Nationalspieler jedoch weiter Probleme. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hielt sich Anfang Februar hinsichtlich einer Comeback-Prognose seines Zentrumspielers noch zurück. "Es kann es sein, dass er ganz kurzfristig zurückkommt in zwei Wochen. Es kann aber auch sein, dass es Ewigkeiten dauert", hatte der Bayern-Coach gesagt. Am Mannschaftstraining nimmt Goretzka auch weiterhin nicht teil.