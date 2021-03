Hamann würdigt Löw: Deshalb ist der Rücktritt als Bundestrainer eine "smarte Entscheidung"

Der frühere Nationalspieler Dietmar Hamann hat sich nach dem angekündigten Rücktritt von Bundestrainer Joachim Löw nach der EM 2021 nicht erstaunt gezeigt. "Allzu überrascht war ich nicht, es war ja eine ständige Unruhe da", sagte der 47-Jährige bei Sky. Der Ex-Nationalspieler lobte Löw für "eine sehr smarte Entscheidung" und versetzte sich in den Bundestrainer hinein: "Er kam zu der Auffassung, dass er damit die ganze heiße Luft rausnimmt und dass es ihm die beste Möglichkeit gibt, im Sommer mit der Mannschaft das bestmögliche Ergebnis zu erzielen."

Löw, dessen Vertrag beim DFB noch bis nach der WM in Katar im kommenden Jahr gelaufen wäre , hatte erklärt, den Schritt "voller Stolz und riesiger Dankbarkeit" zu gehen. Hamann sieht auch die öffentliche Kritik und die andauernden Rücktritts-Forderungen insbesondere nach der 0:6-Niederlage gegen Spanien in Sevilla als verantwortlich für den zu diesem Zeitpunkt etwas überraschenden Entschluss.

"Diese Diskussionen hätte es immer gegeben. Das ist jetzt weg", sagte Hamann mit Blick auf die öffentliche Debatte um den Bundestrainer. "Die Mannschaft, die Jungs haben die Chance, ihn als Welt- und Europameister zu verabschieden." Deshalb sein es eine "smarte Entscheidung im Sinne der Nationalmannschaft (...) diese Diskussionen wären unsäglich geworden - das bringt Unruhe hinein." Stattdessen sei die EM nun "das Sahnehäubchen", so Hamann weiter. "Ich bin so viel optimistischer, was die EM betrifft."