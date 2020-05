Hamann zerlegt Schalke 04 nach Pleite gegen Werder: "Armutszeugnis" – Matthäus: "Es stimmt irgendwas nicht"

Der Absturz des FC Schalke 04 geht unvermindert weiter: Im Duell der Krisenklubs gab es eine 0:1-Heimniederlage gegen Werder Bremen . Während die Norddeutschen im Abstiegskampf neue Hoffnung schöpfen und den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze wieder herstellen konnten, geht der freie Fall von S04 nach dem elften sieglosen Spiel in Serie immer weiter. Die Leistung gegen Werder war teilweise fast grotesk schwach - und wurde von den ehemaligen Nationalspielern Dietmar Hamann und Lothar Mathäus nach der Partie scharf kritisiert.

Hamann ist nach schwacher erster Schalke-Hälfte "sprachlos"

Zu schwach waren insbesondere die ersten 45 Minuten gegen einen Konkurrenten, der nach schwierigen Wochen nicht weniger verunsichert war als die Schalker. Wagner hatte alles versucht, die Mannschaft umgestellt und zum vierten Mal in dieser Saison den Torwart gewechselt. Alexander Nübel stand wieder für Markus Schubert im Tor , machte seine Sache gut, konnte das spielentscheidende 0:1 durch Leonardo Bittencourt aber nicht verhindern. Im ersten Durchgang waren Schalkes Statistiken erschütternd schwach. Im Heimspiel gegen das Schlusslicht hatte S04 nur 29 Prozent Ballbesitz und lediglich einen Schuss auf das Tor. Hamann zur Pause: "Mir fehlen da wirklich die Worte, es ist erschreckend. So eine Leistung abzuliefern, ich bin sprachlos."

Auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus fand kritische Worte für die schwachen Schalker, die auch deutlicher hätten verlieren können. "Ich weiß nicht, was auf Schalke passiert ist", sagte der 59-Jährige. "Sie waren ja nicht umsonst Tabellen-Fünfter. Es stimmt irgendwas nicht in der Mannschaft. Es stimmt irgendwas nicht, dass Wagner die Mannschaft nicht so hinbekommt, wie er es in der Hinrunde geschafft hat."