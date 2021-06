Ex-Nationalspieler Hamann verteidigt DFB-Angreifer Sané: "Das hat Leroy nicht verdient"

Der frühere Nationalspieler Dietmar Hamann hält die harsche Kritik an DFB-Star Leroy Sané bei der Europameisterschaft für ungerechtfertigt. "Das hat Leroy nicht verdient" , sagte der 47-Jährige der Zeitung Die Welt. "Denn so, wie wir bislang spielen, ist es für jeden Offensivspieler schwierig, sich zu behaupten und zu glänzen", erklärte Hamann. Daher sei die Kritik am Bayern-Profi nach dem erzitterten 2:2 gegen Ungarn im letzten Gruppenspiel "nicht ganz fair".

Kritik von Ballack

Sané war gegen Ungarn durch einige Fehler aufgefallen und hatte kurz vor Schluss eine große Gelegenheit zum möglichen Siegtreffer durch eine missratene Flanke vergeben. Bundestrainer Joachim Löw hatte sich am Spielfeldrand sichtlich verärgert gezeigt. Auch in der Öffentlichkeit ist Sané eine Reizfigur. Der frühere Kapitän Michael Ballack sieht die jüngsten Leistungen von Sané kritisch und spricht sich für einen Personalwechsel bei der EM aus. "Löw muss sich in seinen letzten Spielen entscheiden, wie er mit Leroy Sané umgeht", schrieb der 44-Jährige in seiner Kolumne für den SPORTBUZZER, dem Sportportal des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Er ist so ein toller Fußballer, der sein Potenzial leider viel zu selten abruft. Er hat aus meiner Sicht genug Chancen bekommen, die er nicht genutzt hat, was wirklich schade ist."